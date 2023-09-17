الأشغال الليبية تعمل على حصر أضرار الاعصار في درنة

أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على ضرورة متابعة وحصر الأضرار في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر ،قام وزير الأشغال العامة نصر شرح البال العبيدي بتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم (31) لسنة 2023 لتبدأ في زياراتها الميدانية يوم الجمعة الموافق 15/9/2023 إلى مدينة درنة للإطلاع على حجم الأضرار الناتجة عن العاصفة المتوسطية دنيال ، وإعداد التقارير الأولية و إحالتها إلى اللجنة العليا للطوارئ .

ورافق وزير الأشغال في جولته بمدينة درنة وزراء العدل و الاتصالات والكهرباء بالحكومة الليبية.