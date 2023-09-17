باتيلي يدعو لتوحيد مؤسسات البلاد وتنسيق جهود إغاثة درنة

دعا عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد،خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وذكر “باتيلي” في حسابه الرسمي على منصة إكس أنه أبلغ المنفي بضرورة تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة في مدينة درنة، وضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء إعادة إعمار المدينة.

واقترح المبعوث إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي والإعمار، وتحديد الأولويات، وضمان المساءلة.وقال إن “هذا الأمر من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم في درنة”، مجددا دعمه للجنة المالية العليا.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنه اتفق مع المبعوث الأممي على “ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة”.

وأضاف المنفي، في بيان، أن اللقاء شهد طرح إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحظى أعضاؤها بالخبرة والقدرة والسمعة الطيبة وثقة سكانها، وذلك تأكيدًا على أهمية وحدة المؤسسات في التعامل مع الكارثة.