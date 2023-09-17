الحكومة الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار

أعرب وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، عن أسفه لإعلان الأمم المتحدة مصرع 11,300 شخص، مشيرا إلى أن المنظمة نقلت عن شخص موجود خارج ليبيا.

وقال عبد الجليل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي له من مدينة درنة، إن “عدد الوفيات يواصل الارتفاع يوميا وأن هذه ليست حصيلة نهائية بسبب تواصل عمليات انتشال الجثامين”، مؤكدا “ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم جراء الإعصار في ليبيا إلى 3283”.

وأعلن تشكيل “لجنة عليا بهدف تقديم الدعم النفسي لأهالي مدينة درنة”، مؤكدا بدء حملة تطعيمات ضد الأمراض التي عادة ما تحدث عقب الكوارث، مناشدا سكان درنة تجنب استخدام المياه الجوفية.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، قد نفى في وقت سابق اليوم، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11,300 قتيل.