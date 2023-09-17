باتيلي لـ”المنفي”: يجب مراعاة الشفافية في استخدام موارد إعادة الإعمار

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، حيث أعرب “باتيلي” له عن تعازيه الحارة بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة.

وأشار “باتيلي” في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصه “أكس” إلى أنه أطلع “المنفي” على بعض الملاحظات، مشيدا بصمود وتماسك الشعب الليبي.

وأضاف باتيلي في تغريدته قائلا: شددتُ خلال اللقاء على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وتابع: جددتُ دعمي للجنة المالية العليا مقترحاً إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم.

كما أكد “باتيلي” خلال زيارته لـ”المنفي” على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة.