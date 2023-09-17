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مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاحد عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/صندوق الضمان الاجتماعي الموظفين +المعاشات الضمانية شهر 9
2/ادارة التوجيه المعنوي شهر 7+8
3/مطار الكفرة العسكري شهر 7+8
4/دائرة استخبارات الكفرة شهر 7
5/جهاز حرس المنشأة النفطية شهر 8
6/الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شهر 8
7/ادارة الخدمات الطبية العسكرية شهر 8
8/مصلحة الضرائب شهر 8
9/مصلحة المطارات شهر 8
10/وزارة الشباب والرياضة شهر 8
11/الضمان (حي الشوري )شهر 8

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مرتبات تم ايداعها في حسابات

خدمات النظافة ابوقرين شهر 7/2023
مراقبة الخدمات هراوه شهر 8/2023
جامعة سرت شهر 8/2023 (اسم واحد)
العيادات المجمعة سرت شهر 8/2023
صندوق اعمار مدينة سرت (اسم واحد )

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

المرتبات المرحلة للحسابات بتاريخ اليوم الأحد 17.9.2023

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