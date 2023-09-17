مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاحد عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/صندوق الضمان الاجتماعي الموظفين +المعاشات الضمانية شهر 9

2/ادارة التوجيه المعنوي شهر 7+8

3/مطار الكفرة العسكري شهر 7+8

4/دائرة استخبارات الكفرة شهر 7

5/جهاز حرس المنشأة النفطية شهر 8

6/الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شهر 8

7/ادارة الخدمات الطبية العسكرية شهر 8

8/مصلحة الضرائب شهر 8

9/مصلحة المطارات شهر 8

10/وزارة الشباب والرياضة شهر 8

11/الضمان (حي الشوري )شهر 8

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مرتبات تم ايداعها في حسابات

خدمات النظافة ابوقرين شهر 7/2023

مراقبة الخدمات هراوه شهر 8/2023

جامعة سرت شهر 8/2023 (اسم واحد)

العيادات المجمعة سرت شهر 8/2023

صندوق اعمار مدينة سرت (اسم واحد )

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

المرتبات المرحلة للحسابات بتاريخ اليوم الأحد 17.9.2023