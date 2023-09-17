“الرقابة على الأغذية” يعقد اجتماعا بشأن تلوث مياه الشرب

عقد بمقر مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية فرع البيضاء اجتماعا، ألتقى خلاله مدير الفرع مهندس عادل سعد بوشويرب، مع مدير مركزالبحوث الزراعية، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ومدير مركز البحوث الحيوية، ومدير المركز الوطني للأمراض السارية، وجامعة عمر المختار،وجهاز الحرس البلدي البيضاء.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد أمس السبت، تشكيل لجنة طوارئ من خلال الأجهزة المذكورة للتعامل مع البلاغات الواردة، فيما يخص تلوث مياه الشرب الناجمة عن الفيضانات، وانتشار الأوبئة وضرورة التعامل الفوري مع هذه البلاغات.