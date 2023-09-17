الدبيبة يبحث مع وفد من “درنة” آخر التطورات في التعامل مع الأزمة

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” مع وفداً من أهالي درنة الموجودين بالمنطقة الغربية، آخر التطورات والجهود الحكومية في التعامل مع الأزمة بمدينة درنة.

ووفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك” أكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء الأحد، أن وحدة الليبيين وتعاضدهم ومشاركتهم درنة العزاء والمواساة، مذكرا بتاريخ مدينة درنة وأهلها في مواجهات الصعوبات على مر التاريخ، وقدرة أهلها على تجاوز الأزمة التي تعيشها المدينة المنكوبة.

كما استعرض “الدبيبة” كافة الجهود الحكومية المواكبة لهذه الأزمة في جوانبها الإغاثية والصحية وجهود الإنقاذ والخدمات ومعالجة أوضاع النازحين من المناطق المنكوبة، مؤكدا تسخيرالحكومة كل إمكاناتها وأجهزتها ومؤسساتها لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية وحرصها على البدء الفوري في التخطيط والعمل لمرحلة ما بعد الأزمة من إعمار وتنمية.

ومن جانبهم، أثنى أهالي درنة على مساعي وجهود الحكومة وأجهزتها التنفيذية في التعامل مع الوضع في درنة، مؤكدين تظافر الجهود الأهلية والحكومية لإدارة الأزمة وتخفيف آلام المتضررين والنازحين.