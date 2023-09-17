حادث يودي بحياة أربعة من أفراد فريق إنقاذ يوناني في ليبيا

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة،عثمان عبد الجليل، اليوم الأحد إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ.

ووقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصاً في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقاً. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي متلفز، أن الحادث المروع أدى أيضا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.

وأشار عبدالجليلإلى أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل منها 3 أشخاص وجرح اثنان آخران في حالة خطرة.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، قيل إنها كانت تقل عناصر من فريق الإنقاذ اليوناني.

وتشهد ليبيا توافدا للعديد من فرق الإنقاذ من دول مختلفة للمساعدة في مواجهة آثار كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد وأدى إلى مقتل الآلاف وأحدث دمارا هائلا.