صربيا وهولندا تعزيان ليبيا في ضحايا إعصار دانيال.. والبرلمان الأوروبي أيضاً

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، برقيات تعازي في ضحايا العاصفة دانيال، التي اجتاحت المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن برقيات التعازي من الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقدم الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش، أحر التعازي للمنفي وللعائلات الليبية التي فقدت ذويها، والتعاطف مع الذين لا يزالون يبحثون عن عائلاتهم المفقودة.

وأكد الرئيس الصربي استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم للتخفيف من عواقب التطورات المدمرة.

وعبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برقيته عن شعوره بالصدمة والحزن لما خلّفته عاصفة دانيال من آثار مدمرة، أدت إلى خسارة مأساوية للعديد من الأرواح.

وأكد وقوف الحكومة الهولندية وتضامنها مع الليبيين، متمنيًا للشعب الليبي القوة في هذا الوقت العصيب.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في برقيتها: “تلقيت بحزنٍ عميق نبأ العاصفة والفيضانات الكارثية التي حلت على ليبيا حاصدةً عددًا هائلًا من الأرواح”.

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وعبرت عن عمق المشاعر والمواساة من البرلمان الأوروبي، والتعازي الحارة لعائلات الأشخاص المفقودين، والتعاطف مع المصابين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، أن ليبيا بلد أساسي في جوارنا المتوسطي، وأن أوروبا تقف كتفًا إلى كتف مع ليبيا من أجل تخطّي هذه المحنة.