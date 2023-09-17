الرئاسي يطالب بمحاسبة دولية للمسؤولين عن كارثة درنة

أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، إن “الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة الأخيرة”.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إنه “يجب التحقيق في ملف سَدّي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين”، مطالبا أيضا بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد.

وتحدث الكوني عن الاستجابة السريعة من بعض الدول العربية ودول العالم، قائلا: “بدأت الدول تستجيب للنداءات المتكررة، فكانت هناك دول أرسلت مجموعات سريعة، والطائرات لم تنقطع من مصر والإمارات وتونس والأردن والجزائر والسعودية والكويت وقطر وغيرها”.

وأبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إعجابه بالوحدة الوطنية التي أظهرتها الكارثة، مشيرا أنها وحّدت الجيش الليبي، لتقديم المساعدات.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا.