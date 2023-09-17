سلامة فريق الإغاثة التركي من حادث سير في ليبيا

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن فريقا إغاثيا دوليا في ليبيا تعرض لحادث، مؤكدة سلامة أفراد الفريق التركي.

وأوضحت “آفاد” في بيان، الأحد، أن الفريق الدولي الذي توجه على خلفية الفيضانات إلى ليبيا تعرض لحادث في الطريق.

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحادث، وان الفريق التركي لم يتعرض لأضرار.

وذكرت أن الفريق نُقل إلى المستشفى حيث يواصل تلقي العلاج.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا دمارا كبيرا.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر/ أيلول الحالي.