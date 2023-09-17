شركة المياه تجري اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه في البيضاء

العنوان-البيضاء

أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث.

ونقلت منصة حكومتنا، اليوم الأحد، عن مدير مكتب الإعلام بشركة المياه والصرف الصحي محمد كريم قوله: “إن هذه الإجراءات تأتي لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء مدينة البيضاء”، موضحًا أن عدد المستهدف منها بلغ أمس السبت بئرين وخزانًا أرضيًا، في حين أُجريت الاختبارات لبئر حي الجنين وبئر حي جود، مؤكدًا أن أغلب النتائج الأولية جيدة.

وحذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبلدية عبدالرحيم مازق، يوم الخميس الماضي، من تلوث مياه الشرب في المناطق المنكوبة جراء تحلل الجثث واختلاط مياه الأمطار والسيول بالآبار، مطالبًا بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق وأطقم الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا جراء العاصفة “دانيال”.

وأمس السبت، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّهًا إلى أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.