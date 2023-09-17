ليبيا.. ارتفاع إجمالي الجثامين المدفونة بالمنطقة الشرقية إلى 3283 حالة

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب, عثمان عبدالجليل, دفن 31 جثة، اليوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجثث المدفونة إلى 3283 حالة حتى الآن، جراء الكارثة دانيال بالمنطقة الشرقية.

وأوضح عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي لفريق الطوارئ بالحكومة، أن هذه الإحصائية بناء على عدد الجثث المدفونة بشكل رسمي وبتصاريح دفن رسمية من النيابة العامة وتحت إشراف الطب الشرعي.

ولفت إلى انتظار تأكيد عدد المفقودين من خلال فرق الإنقاذ، مشيراً إلى إنشاء وتنشيط 6 مستشفيات في درنة للجراحات والحوادث الطارئة، واستخدام أجهزة حديثة، بالإضافة إلى تفعيل 7 مراكز صحية داخل المدينة.

وأطلقت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حملة تطعيمات لكافة الفئات العمرية بمدينة درنة، ضد الأمراض التي تحصل بعد مثل هذه الكارثة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر.

وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، إن الحملة شملت كافة سكان المدينة، فضلاً عن الأطقم الطبية والعسكرية، واللجان والجهات العاملة داخل درنة.

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وأوضح أن الحملة تستهدف ثلاث فئات، الأولى هي فرق الإنقاذ وجرى استكمال إعطائهم اللقاح، والفئة الثانية هم العاملين في قطاع الصحة، والفئة الثالثة الأطفال من سنة إلى 15 سنة داخل مدينة درنة، حيث جرى وضع برنامج علمي دقيق للوصول إليهم في أنحاء المدينة.

وقال إن اللقاحات متوفرة لدى الوزارة، وهي مستعدة لتقديمها لكل من يريد داخل مدينة درنة، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون وكافة الموجودين بالمدينة.

وقال إن حادث السير للفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصاً وهو في طريقه من بنغازي إلى درنة، أسفر عن وفاة أربعة من أفراد الفريق وإصابة 15 آخرين بينهم سبعة إصاباتهم خطرة.

وأضاف عبدالجليل أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، تُوفي منها 3 أشخاص، وجُرح اثنان آخران في حالة خطرة.