مجلس الدولة يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات فيضانات الجبل الأخضر

الوطن|متابعات

عقد مجلس الدولة جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم تداعيات الكارثة التي حلت بالمنطقة الشرقية وما سببته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وكما تناول الاجتماع ما يمكن تقديمه من إمكانات وتجهيزات ومعدات بحث متطورة تسهم في تسريع عملية البحث وتسهيل التعرف على جثثالضحايا.

و بحث الأعضاء ما يمكن توفيره من وسائل دعم لوجيستي مطلوبة لمواجهة الكارثة والتخفيف من آثارها، متناولين بالحديث كل ما ينبغي أنيتخذ من قرارات لإظهار المسؤولين عما خلفته الكارثة من دمار وإزهاق للأرواح ومعاقبتهم.