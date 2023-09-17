الاقتصاد تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات ضد تجار الأزمات في المناطق المتضررة

العنوان-البيضاء

حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية من وصفتهم بتجار الأزمات وكل من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أعلن المجلس البلدي البيضاء قائمة أسعار الخضروات والفواكه في المدينة، بعد شكاوى من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه عقب كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية منذ الأحد الماضي.

وقال المجلس في بيان إن مراقبة الاقتصاد والتجارة في البيضاء عمَّمت صباح اليوم الأحد جدول أسعار الخضروات والفواكه في مختلف مناطق البلدية.

وشدد البيان على متابعة جهاز الحرس البلدي التزام الأسواق والمحال التجارية بنمط التسعير المحدد، بشكل يومي.

وأشار إلى اجتماع وكيل البلدية المبروك صالح مازق، ومراقب الاقتصاد في البلدية أحمد سحيب، بحضور ممثلين عن جهاز الحرس البلدي في المدينة أمس السبت لمناقشة مسألة الأسعار.