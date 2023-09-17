المشير حفتر يتابع عمليات البحث واحتياجات فرق الإغاثة في المدن المتضررة شرق ليبيا

عقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبدالرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام، والأمين العام للقيادة العامة، ورئيس أركان الوحدات الأمنية.

ويأتي الاجتماع، ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية دانيال؛ لمتابعة تطورات عمليات البحث والانقاذ والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الاخضر والساحل الشرقي.

واليوم، استقبل القائد العام، في مكبته بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، نائب وزير الدفاع الروسي.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف، سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من العاصفة دانيال شرق ليبيا، والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وعبر نائب وزير الدفاع الروسي عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً سعي بلاده للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.

وضمن الاجتماعاتٍ المُكثفة حول تداعيات العاصفة المتوسطية دانيال، التقى القائد العام، اليوم، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي.

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وعبر المسؤولان عن تضامن بلادهما الكامل مع ليبيا قيادة وشعباً في هذه الأزمة وسبل دعم الجمهورية الفرنسية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات الطبية للمتضررين داخل مدن الجبل الأخضر.