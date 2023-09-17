المستشار “صالح” يبحث مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع وفداً من أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة، سير عمل عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة، ومستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وأثنى صالح على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا، على مجهوداتهم الجبارةواستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الفاجعة.