مجلس الدولة: الجلسة الطارئة ناقشت كارثة الفيضان ومحاسبة المسؤول عنها

عقد مجلس الدولة الاستشاري اليوم الأحد جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة”، في العاصمة طرابلس.

وذكر مجلس الدولة أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الجلسة تداعيات الكارثة التي حلت بالمنطقة الشرقية وما سببته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وتطرق النقاش إلى ما يمكن تقديمه من إمكانات وتجهيزات ومعدات بحث متطورة تسهم في تسريع عملية البحث وتسهيل التعرف على جثث الضحايا، وفق البيان.

كما بحث الأعضاء ما يمكن توفيره من وسائل الدعم اللوجيستي المطلوبة لمواجهة الكارثة والتخفيف من آثارها، وتناولوا بالحديث كل ما ينبغي أن يتخذ من قرارات لإظهار المسؤولين عما خلفته الكارثة من دمار وإرهاق للأرواح ومعاقبتهم، وكذلك الآليات التي ستتخذ لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، بحسب البيان.