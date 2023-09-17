مراقب التعليم بدرنة يدعو الوزارة لصرف هبة لمنتسبي القطاع

درنة 17 سبتمبر 2023 (وال)- دعا مراقب التربية والتعليم بدرنة حماد الطيب اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم لصرف شهر أو شهرين للمعلمين والموظفين التابعين للقطاع بدرنة تحت بند “الهبة”.

دعوة المراقب جاء في كتاب وجهه إلى وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، داعيا فيه الوزارة بصرف شهر أو شهرين للمعلمين والموظفين التابعين للقطاع.

وأوضح الكتاب- الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- أن الهبة لمساعدة منتسبي قطاع التربية والتعليم بدرنة، جراء ما حصل ولمعالجة الظروف التي لحقتهم بهم وعددهم 15985، أغلبهم تتركز إقامتهم بمدينة درنة، وبعضهم في المناطق التابعة لمراقبة التربية والتعليم ومروا بنفس الظروف. (وال – درنة)

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