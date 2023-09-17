المشير حفتر يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي والسفير الفرنسي تداعيات سيول شرق ليبيا

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، في مكبته بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، نائب وزير الدفاع الروسي.

ووفق بيان القيادة العامة، يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف، سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من العاصفة دانيال شرق ليبيا، والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وعبر نائب وزير الدفاع الروسي عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً سعي بلاده للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.

وقدمت روسيا مواد إغاثة لدعم المتضررين من العاصفة دانيال، في شرق ليبيا عبر ثلاث طائرات وصلت مطار بنينا في مدينة بنغازي يومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن جسر دولي لإغاثة المناطق المنكوبة.

وضمن الاجتماعاتٍ المُكثفة حول تداعيات العاصفة المتوسطية دانيال، التقى القائد العام، اليوم، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي.

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وعبر المسؤولان عن تضامن بلادهما الكامل مع ليبيا قيادة وشعباً في هذه الأزمة وسبل دعم الجمهورية الفرنسية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات الطبية للمتضررين داخل مدن الجبل الأخضر.