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“القطراني” و”الزادمة” يتابعان احتياجات أهالي منطقة الخولان

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اطلع نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، رفقة نظيره عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، خلال جولة ميدانية بمنطقة الخولان، التي تقع جنوب شرق مدينة البيضاء، على أحوال المنطقة عقب السيول والفيضانات التي ضربتها.

حيث كان في استقبالهم عدد من المشايخ والأعيان وأهالي منطقة الخولان، ومديري أمن القبة والأبرق وعدد من ضباط وزارة الداخلية الليبية.

وأكد القطراني على تلبية احتياجات مركز شرطة الخولان، ومديرية الأمن التابع لها، بدعمها عبر وزارة الداخلية الليبية بعدد من الآليات والتجهيزات الخاصة بالمقرّات الأمنية والمباني في المنطقة، وقطاع الكهرباء الذي تتم فيه أعمال الصيانة في الخولان.

ويذكر أن الزيارة تأتي في ظل متابعة القطراني، لأحوال الأهالي والسكّان في المنطقة والوقوف على الاحتياجات الضرورية واللازمة، وتوفيرالخدمات الأساسية لهم، من مياه وكهرباء وصيانة الطرق، بعد ما حدث بها من أضرار جرّاء العاصفة.

بحضور وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ووزير الكهرباء والطاقات المُتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات سالمالدرسي في الحكومة الليبية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية صلاح الخفيفي.

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الوطن الليبية

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