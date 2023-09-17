النائب العام المستشار الصديق الصور يزور محكمة ونيابة سرت الابتدائية

سرت 17 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الأحد، زيارة لمحكمة ونيابة سرت الابتدائية، وذلك بعيد زيارته للمنطقة الشرقية وتحديدا مدينة درنة.

وذكرت مصادر إعلامية لمكتب الهيئات القضائية بسرت – لمراسل “وال” – أن المستشار التقى مع رئيس محكمة سرت الابتدائية، ومدير نيابة سرت، وأعضاء الهيئات القضائية، متعهدا بتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل الهيئات القضائية بسرت.

كما حضر جانب من اللقاء، عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية – رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن سرت – رئيس لجنة الصحة د. حسن الزرقاء، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد. (وال – سرت)

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