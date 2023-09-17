عقيلة صالح يبحث مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الأحد، وفدا من أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، برئاسة نائبي رئيس الحكومة “علي القطراني وسالم الزادمة”، وذلك للاطلاع على سير عمل عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وبدوره أثنى “صالح” على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الفاجعة.

يذكر أن اللقاء جاء بحضور عدد من وزراء الحكومة وهم وزير الداخلية “عصام أبو زريبة”، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري”، ووزير الاتصالات والمعلوماتية “سالم الدرسي”، ولفيف من رؤساء الأجهزة الأمنية. بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.