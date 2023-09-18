ليبيا.. مصرع 7 أشخاص فى احتراق حافلة تقل فريق إنقاذ يوناني لدرنة

لقى 7 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون في انقلاب واحتراق حافلة كانت تقل فريق إنقاذ يونانياً، كانت في طريقها إلى درنة.

وقالت تقارير صحيفة، إن الفريق كان متجهاً إلى درنة، وبينما كان بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر اندلع حريق بالحافلة ما أدى إلى وفاة 7، والمصابين الستة في حالة حرجة.

وأمس، قدم أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برقية عزاء لمالطا في وفاة أحد أفراد فرق الإنقاذ المالطية يوم الجمعة الماضية أثناء عمليات انتشال الضحايا في درنة.

ومؤخراً، قالت إدارة الحماية المدنية في مالطا، إن فريق إنقاذ تابعاً لها عثر، الجمعة، على مئات الجثث في شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.

ونشرت مالطا فريقاً يضم 72 منقذاً من الجيش وإدارة الحماية المدنية، الأربعاء الماضي، في المدينة الليبية المنكوبة.

وتعرضت درنة ومناطق في شرق ليبيا لسيول وفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وسببت دماراً واسع النطاق.

وتدفق على درنة منقذون من دول شتى للمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في درنة وما حولها من مناطق تضررت بفعل الإعصار.