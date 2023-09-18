مطالبات بإطلاق سراح “المستكشف جمال القماطي”.. وشقيقه يروي تفاصيل القبض عليه!

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المستكشف جمال القماطي بشكل فوري عقب القاء جهاز الامن الداخلي القبض عليه في مدينة شحات.

وطالبت عائلة القماطي بإطلاق سراحه، مؤكدةً أنه لم يقم بأي أمر يدعو لإلقاء القبض عليه.

وروى شقيقة علي القماطي تفاصيل ما جرى مع شقيقه والذي القي القبض عليه يوم الخميس الماضي في منشور له على صفحته في موقع فيسبوك وجرى نشره على صفحة شقيقه لإيصال رسالة للجهات المعنية”.

وفيما يلي رسالة شقيقه كما وردت في موقع فيسبوك :

“انا #عليالقماطي خوه #جمالالقماطي خوي كان في سوسه يوم الخميس مع فريق اغاثة مسعدات اهل سوسه مع المغرب طلع شحات مسكوه الداخلي شحات مع اثنين شباب من الاغاثه

طلقوهم شباب يوم الجمعة في ليل من الداخلي شحات و قاعد خوي بعد سالناهم قالو بكرا يا نطلقوه يا ننقلوه بنغازي من يوم الجمعة لعند الان معش عرفنا خوي وين سالنا جميع المقارات الامنيه في بنغازي و برا بنغازي يقولو ماعندنش ولا عنده علم بموضوع ولا عنده اي مذكره عليه”.

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وتصدر وسم “المستكشف جمال القماطي” مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب النشطاء بإطلاق سراحه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مناطق شرق ليبيا جراء السيول التي تسببت بفقدان المئات من المواطنين، مشيدةً بمواقفه وقيامه بعمليات الانقاذ والاغاثة في المناطق المنكوبة”.