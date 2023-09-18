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النائب العام يوجه بتكثيف جهود استكمال المباني القضائية في سرت

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور تعليمات بضرورة تكاثف الجهود بين السلطات المحلية ووزارة العدل لاستكمال المباني الخاصة بالجهات القضائية في سرت.

جاء ذلك في اجتماع الصور أمس الأحد بخصوص دعم النيابة ومحكمة سرت ومؤسسة الإصلاح والتأهيل سرت.

وزار النائب العام برفقة وفد مدينة سرت وكان في استقباله النائب زايد هدية رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان والنائب حسن الزرقاء وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد المهندس مراجع شر الطريق مدير صندوق إعمار سرت ورئيس محكمة سرت عبدالقادر ورئيس النيابة العامة سرت صالح مسعود وأعضاء ووكلاء النيابة سرت.

 

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صحيفة الساعة 24

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