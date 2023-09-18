إسماعيل الشتيوي: أنا مستقيل من أي انتخابات رئاسية

أعلن رجل الأعمال والمرشح الرئاسي، “إسماعيل الشتيوي” عن انسحابه من أي انتخابات رئاسيه بليبيا.

وكتب “الشتيوي” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قائلا: مرت أياما علي كارثه درنه والجبل الاخضر، رحم الله شهداؤنا أطفالا ونساء ورجالا .

وأضاف قائلا: لم أشاهد أي مسوؤل بالدوله شرق البلاد أو غربها يقدم استقالته “لا مجلس نواب .. لامجلس دوله .. لاحكومه الغرب .. ولاحكومه الشرق .. لارقابه إداريه، ولاديوان محاسبة، لاوزارة مياه أو مواصلات شرق البلاد وغربها، ولاهيئه السدود” .. وعدد ماشئت.

وتابع قائلا: احتراما لكل شهداء درنه، ويشهد الله محبتي لهذه المدينه، مضيفا: “أنني منسحب ومستقيل تماما، من أي انتخابات رئاسيه بليبيا”.

واستكمل تدوينته قائلا: فليعذرني اكثر من 85 ألف مواطن قامو بتزكيتي لمفوضية الانتخابات غرب وشرق البلاد وجنوبها، مستطردا: الألم كبير ويستلزم رجولة من قادتنا، لكن للأسف.

واختتم قائلا: رحم الله شهداوؤك يادرنه، عز الله وبارك في كل من فزع معك بكل مدن وأرجاء ليبيا، متابعا ” الألم واحد ونحن خوت وأهل، ويشهد الله أني معك أيتها المدينة المظلومة ماحييت.