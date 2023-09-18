خالد نجم: يجب إحالة الشق الجنائي في كارثة درنة للنائب العام

اجتمع خالد نجم رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب، بمكتبه بمدينة البيضاء مع مدير الإدارة العامة للتحقيق و مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات و مدير الإدارة الفرعية للرقابة على الوزرات.

وتناول الأجتماع متابعة نتائج عمل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة لجنة استقرار درنة خلال السنوات (2021 – 2022 – 2023) وأعطى نجم، تعليماته بضم جميع النتائج التي تم التوصل إليها في هذه التقارير وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيق والمتضمنة العديد من التجاوزات والمتعلقة بتنفيذ مشاريع خارج مدينة درنة المنكوبة بمياه السيول.

وكانت رئاسة الهيئة قد قامت بمخاطبة رئيس لجنة استقرار درنة لمعالجة بعض الملاحظات ولم يتم الرد على تلك الملاحظات ومعالجتها، كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة إحالة الشق الجنائي للنائب العام.