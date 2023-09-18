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ليبيا.. الرقابة الإدارية تدعو لإحالة الشق الجنائي في كارثة درنة للنائب العام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




مدينة درنة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب الليبي، خالد نجم، اجتماعا بمكتبه بمدينة البيضاء، مع مدير الإدارة العامة للتحقيق و مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات و مدير الإدارة الفرعية للرقابة على الوزرات.

الاجتماع تناول متابعة نتائج عمل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة لجنة استقرار درنة خلال السنوات (2021 – 2022 – 2023).

وأعطى نجم، تعليماته بضم جميع النتائج التي تم التوصل إليها في هذه التقارير وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيق والمتضمنة العديد من التجاوزات والمتعلقة بتنفيذ مشاريع خارج مدينة درنة المنكوبة بمياه السيول.

وكانت رئاسة الهيئة قد قامت بمخاطبة رئيس لجنة استقرار درنة لمعالجة بعض الملاحظات ولم يتم الرد على تلك الملاحظات ومعالجتها، كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة إحالة الشق الجنائي للنائب العام.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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