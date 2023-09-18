البيوضي: الإغاثة في درنة جيدة فلا تستمعوا لطابور الكاذبين 

أشاد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، بجهود الإغاثة في درنة، نقلا عما وصله من شهود عيان في المدينة المنكوبة من السيول والفيضانات شرق البلاد.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “عن شهود عِيَان في درنة الآن وأيضا عائدون منها، وصول الإغاثة في تحسن مستمر، الصدمة وعدم وجود الخبرة وتقطع السبل هو ما أحدث الربكة في البداية، الأوضاع الآن مختلفة والإمدادات تتدفق نحو الجميع”.

أضاف قائلًا “لا تستمعوا لطابور الموتورين من هزهم تلاحم الليبيين وتراحمهم، لا تصدقوا كذبهم إن كل ما يشغلهم هو التقاط صورة على أطلال المدينة وعذابات الناس وجثث الشهداء، فقط ليستخدموا الكارثة في مشاريع الوهم والضلال والعودة للوراء”.