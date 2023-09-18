أمطار خفيفة غدا.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين حيث درجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (30-36)مْ ،وعلى مناطق الشمال الشرقي مابين (26-32)مْ ، بينما تسجل مابين (35-38)مْ على مناطق الجنوب .

وتنشط الرياح نسبيا فترة المساء على الساحل من درنة الى طبرق، مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الاخضر قد يتخللها سقوط مطر خفيف يوم الغد.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال الغربي مع نهاية الاسبوع برياح جنوبية تساهم في زيادة في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل .

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة مع نهاية الأسبوع خاصة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع .

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ.