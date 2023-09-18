الهلال الأحمر الليبي يقدم مساعدات غذائية في المناطق المنكوبة عبر طائرة مصرية

قدم أفراد جمعية الهلال الأحمر فرع البيضاء، مساعدات غذائية إلى الأهالي في منطقة الوادي الحمر قرب منطقة قصر المقدم المتضررة من الإعصار المتوسطي دانيال.

وحسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، نُقلت المساعدات على متن طائرة مروحية “شينوك”، تابعة لسلاح الجو المصري.

وتشمل المساعدات سلال غذائية تكفي 100 عائلة ف منطقة نائية تسببت السيول الناجمة عن العاصفة دانيال في قطع الطرق المؤدية إليها، وجاري إصلاحها بوصلات ترابية.

وأعلن المجلس البلدي البيضاء تنظيم رحلة جوية نحو مناطق الخويمات وسلك بوعسكر؛ لإيصال شحنات إغاثة عبر مطار الأبرق.

وشرع المجلس البلدي في صيانة طريق الغريقة الرابط بين المدينة والمناطق جنوبها، وأيضاً إيصال الحاجات الأساسية إلى هذه المناطق جواً، مشيراً إلى مشاركة مروحية مصرية في نقل المساعدات.