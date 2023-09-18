الأرصاد الجوية: استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

الوطن| متابعات

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأثنين وخلال اليومين القادمين، إذ يبقى الطقسمستقر على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين حيث درجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (30-36)مْ ،وعلى مناطق الشمال الشرقي مابين (26-32)مْ ، بينما تسجل مابين (35-38)مْ على مناطق الجنوب .

ومن المتوقع تنشط الرياح نسبيا فترة المساء على الساحل من درنة الى طبرق، مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الاخضر قد يتخللها سقوط مطر خفيف يوم الغد.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال الغربي مع نهاية الاسبوع برياح جنوبية تساهم في زيادة في درجات الحرارة خاصة على مناطقالدواخل .