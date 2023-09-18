الشحومي: درنة وحدت ليبيا وينبغي وضع ميثاق للم الشمل 

دعا سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي الليبي، إلى استغلال كارثة المناطق المنكوبة بالسيول شرق البلاد وفزعة مختلف المناطق للمشاركة في جهود الإغاثة، بوضع ميثاق لم الشمل.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “ميثاق مبادي لم الشمل الليبي، الليبيون بفزعتهم يجسدون ملحمة لم الشمل الوطني الليبي التاريخية، وهذه الملحمة تحتاج أن نجسدها و نرسخها في إعلان مباديء لم الشمل يرسم لنا اتفاقا جديدا لقواسم العيش المشترك علي الأرض الليبية كمواطنين سواسية وبحقوق متساوية و نذهب تأسيسًا علي هذه المبادئ لبناء دولة القانون و الحريات و الحقوق و مجابهة الفساد”.