الاتحاد الأفريقي يفعل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان، إن إدارة الزراعة التابعة للمفوضية بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد، فعلت آلية إدارة الحوادث في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وبموجب ذلك تنشر المفوضية فريق خبراء من عدة قطاعات تشمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وإدارة الصحة، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمواصلة تقديم الدعم لدولة ليبيا.

وطالب رئيس المفوضية الدول الأعضاء والشركاء الدوليين بزيادة الدعم بشكل عاجل، تضامنا مع دولة وشعب ليبيا، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أعقاب الدمار الذي أصاب البلاد.