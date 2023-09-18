انتشال طفلتين على قيد الحياة من تحت ركام درنة

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي، أمس الأحد، طفلتين بعد أسبوع من الفيضان الذي ضرب مدينة درنة، والذي تسبب في قتل الآلاف وإغراق أحياء سكنية بالكامل.

وأعلن فريق الهلال الأحمر الليبي، في بيان صحفي له، العثور على طفلتين على قيد الحياة، جرى إنقاذهما بأعجوبة بعدما قضتا أياماً تحت الأنقاض، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة ومحاولات البحث عن المفقودين بدعم دولي.

ونشر الهلال الأحمر الليبي، مقطعاً مصوراً لإخراج الفتاتين اللتين كانتا عالقتين تحت ركام بناية دمرتها السيول في مدينة درنة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتأمل فرق الإنقاذ في العثور على مئات المفقودين داخل المدينة، والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وانتشلت فرق الإنقاذ والبحث عدداً جديداً من الجثث من البحر ومن تحت أنقاض البنايات والأودية، في ظل تحذيرات من تداعيات صحية وانتشار أمراض محتملة، جراء تحلل وتعفن الجثث وتلوث المياه في درنة والمناطق المجاورة لها.

وأعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، دفن 31 جثة، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المدفونة إلى 3283 حالة، جراء الكارثة دانيال بالمنطقة الشرقية.

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وأوضح عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي لفريق الطوارئ بالحكومة، أن هذه الإحصائية بناء على عدد الجثث المدفونة بشكل رسمي وبتصاريح دفن رسمية من النيابة العامة وتحت إشراف الطب الشرعي.

ولفت إلى انتظار تأكيد عدد المفقودين من خلال فرق الإنقاذ، مشيراً إلى إنشاء وتنشيط 6 مستشفيات في درنة للجراحات والحوادث الطارئة، واستخدام أجهزة حديثة، بالإضافة إلى تفعيل 7 مراكز صحية داخل المدينة.