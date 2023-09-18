الأمم المتحدة: مستمرون في تقديم المعونات للمتضررين في درنة

الوطن |متابعات

واصلت فرق ميدانية من 9 وكالات أممية تقديم العون والدعم للمتضررين جرّاء الإعصار دانيال والفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية،وعملت فرق اليونيسيف خلال الأيام الماضية في درنة والمنطقة المحيطة بها لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية وذلك لدعم 15,000 شخص.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة دعماً لعدد 460 أسرة بمواد غير غذائية و4000 أسرة أخرى في بنغازي بالأدوية، كما تتواجد أربعة فرقطبية في الميدان لتقديم الرعاية الطبية لإنقاذ الحياة والوقاية من الأمراض للنازحين، ولا سيما نازحي تاورغاء على وجه الخصوص.

ووزعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مجموعة أدوات إغاثية أساسية تشمل بطانيات وطرابيل بلاستيكية وأدوات منزلية لعدد 6,200 أسرةفي درنة وبنغازي، حيث تم حتى اللحظة توزيع مواد غذائية لأكثر من 5,000 أسرة عبر برنامج الأغذية العالمي إضافة إلى 28 طناً منالمستلزمات الطبية التي تم شحنها على رحلة جوية مستأجرة مقدّمة من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت كذلك بسيارات إسعاف وأطقمأدوات طبية.

وأطلقت الأمم المتحدة أيضاً نداءً طارئاً في وقت سابق من هذا الأسبوع للمطالبة بما مجموعه 71.4 مليون دولار، إذ تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لدعم المتضررين من الفيضانات.