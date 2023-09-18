رئيس حزب المستقلين: هبّة الليبيين في درنة تؤكد عدم وجود خلافات اجتماعية 

نظم مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية وقفة تضامنية ترحما على أرواح الشهداء الذين توفوا بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض مدن المنطقة الشرقية.

واستهلت الوقفة بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء في درنة وسوسة والبيضاء وباقي مناطق الشرق الليبي.

ودعا “سامي الصيد الرخصي” رئيس المجلس التنفيذي لمجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية ورئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أبناء الشعب الليبي إلى استغلال وقفة التضامن وروح التعاضد التي برزت بينهم لمواجهة اثار هذا المصاب الجلل الذي أصاب بلادنا.

وشدد “الرخصي” على ضرورة إجراء التحقيقات السريعة والوصول إلى اسباب هذه الكارثة التي أدت إلى سقوط الاف الضحايا.

وأكد “الرخصي” أن هبة الشعب الليبي في كافة مناطق بلادنا اثبتت أن المشاكل التي تواجهها بلادنا هي سياسية وليست اجتماعية ، ويجب اتخاذ كافة الخطوات المناسبة لإخراج بلادنا من حالة الانسداد السياسي التي كرستها الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيتها منذ أمد ولازالت تتشبث بالكراسي بكافة الوسائل.. داعيا الاطراف الاقليمية والدولية إلى رفع أيديهم عن الشعب الليبي الذي يستطيع حل مشاكله بنفسه.ونوه بالفزعة التي قام بها الشعب الليبي في كافة المناطق واستجابته السريعة لمواجهة الكارثة في شرق البلاد وأكدت أن ليبيا وحدة واحدة .. داعيا إلى ضرورة تعويض أسر الضحايا وإعادة أعمار المناطق المنكوبة بأسرع وقت.

واختتم “الرخصي” كلمته بالدعاء بالرحمة والمغفرة للشهداء وبالشفاء العاجل للجرحي.

وتحدث بعد ذلك العديد من أعضاء فرق عمل مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية عبروا فيها عن عمق المأساة التي اصابت العديد من مناطق الشرق الليبي .. مشددين على سرعة مساعدة المناطق المصابة وتقديم كل دعم لها.وشددت الكلمات على أن هذا المصاب الجلل أكد بما لا يدع مجالا للشك أن ليبيا وحدة واحدة ويجب أن نتجاوز كل المشاكل والصعوبات التي عاشتها بلادنا في السنوات الاخيرة.

ودعت الكلمات إلى ضرورة الحرص على وصول المساعدات إلى مستحقيها والحذر من تجار الازمات الذين يستغلون مثل هذه المواقف لتحقيق منافعهم الشخصية.

وشددت الكلمات على دور البلديات في إدارة الازمات التي وجهتها وتواجهها بلادنا حيث كشفت الكارثة الاخيرة في الشرق الليبي عن غياب هذا الدور.

ودعت الكلمات إلى استغلال حالة الوحدة للامة الليبية عقب فاجعة السيول والفيضانات وإيجاد الحلول السريعة للخروج من حالة الصراع التي يشهدها المشهد السياسي الليبي وإجراء الانتخابات بشكل عاجل لإيجاد قيادات وطنية تنقل بلادنا إلى مراحل التقدم والنمو والازدهار.