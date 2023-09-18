بلدية بنغازي تعزي في وفاة فريق “شباب فزعة بنغازي”

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عزّت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، في وفاة “شباب فزعة بنغازي” الذين قضوا نحبهم إثر حادث مفجع في طريق عودتهم من درنة إلى بنغازي.

وعبّرت البلدية عن صادق المُواساة إلى أسر الشباب، وهم: بلعيد محمد التاورغي ومحمد عبدالقادر المجبري ويوسف ناجي الدينالي وناجي فوزي سالم بن سعود ومهند صلاح أشتيوي المبسوط الزليتني وهشام محمود امحمد الشريف.

وكان الشباب قد وافاهم الأجل جراء حادث سير أثناء قيامهم بواجبهم الوطني تجاه المناطق المُتضررة بسبب الفيضانات في مدن شرق البلاد.

ووقع الحادث الفاجع عند منطقة قندولة بالجبل الأخضر (40 كم جنوب غرب البيضاء).