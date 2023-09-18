النائب العام الليبي يشدد على ضرورة تكثيف جهود استكمال المباني القضائية في سرت

شدد النائب العام الليبي، الصديق الصور، على ضرورة تكاثف الجهود بين السلطات المحلية ووزارة العدل لاستكمال المباني الخاصة بالجهات القضائية في سرت.

وأجرى النائب العام اجتماعا أمس، بخصوص بخصوص دعم النيابة ومحكمة سرت ومؤسسة الإصلاح والتأهيل سرت.

وأجرى النائب العام زيارة، برفقة وفد مدينة سرت وكان في استقباله النائب زايد هدية رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان والنائب حسن الزرقاء وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد المهندس مراجع شر الطريق مدير صندوق إعمار سرت ورئيس محكمة سرت عبدالقادر ورئيس النيابة العامة سرت صالح مسعود وأعضاء ووكلاء النيابة سرت.