لاعب دارنس السابق: فزعة كل الليبيين لدرنة ملحمة وطنية

أشاد نجم فريق دارنس الدولى السابق، عبد المنعم غنيم، بفزعة كل الليبيين والأسرة الرياضية لمدينة درنة وتخفيفها لمعاناة أهلها جراء ما طال المدينة من دمار خلفته العاصفة.

وقال غنيم في تصريحات صحفية: “المشهد ملحمة وطنية بإمتياز، وأنا بخير وأتلقى حاليا العلاج بمصر وبدأت أتماثل للشفاء وأشكر كل من سأل عني من مختلف مدن ليبيا. رحم الله شهداء درنة الأبرار ونحمد الله على سلامة كل من نجى من جراء هذه الفاجعة”.

يشار إلى أن نجم الكرة الدولى السابق عبد المنعم غنيم، يعد أحد أبرز نجوم فريق دارنس في فترة السبعينات، وظهر مع المنتخب الوطنى في العديد من المباريات الدولية أهمها بطولة الأمم الأفريقية عام 1982، والتي أقيمت فعالياتها في ليبيا.

وخاض غنيم تجربة احترافية بالمملكة المغربية مع فريق الفتح الرباطى خلال منتصف الثمانينات، وقد اعتزل ممارسة كرة القدم عام 1987 بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والتألق داخل وخارج البلاد.