كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا بعدما اجتاحها إعصار “دانيال” المدمر مؤخرا.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها أمس الأحد، بأنه سيتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.

وعبرت عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

رابط المقال: S. Korea offers $2 mln in aid to flood-stricken Libya