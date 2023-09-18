إعلان هـام مـن مصرف الجمهورية بشأن منحة الزوجة والبنات

أعلن مصرف الجمهورية، اليوم الاثنين بأن المصرف قد باشر في شحن بطاقات إيفاء المخصصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الأشهر (7-8-9) لسنة 2023 .

وبحسب مصرف الجمهورية، يمكن لحاملي بطاقات مصرف الجمهورية “بطاقة إيفاء و بطاقة الصديق و بطاقة طالب” الاستفادة من خدمة الرسائل للإستفسار عبر رقم 15051.

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والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة توجيه عاجل بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سمة للربع الرابع وصرف منحة الأبناء على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات شرق البلاد .