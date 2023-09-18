انتشال جثتين من منطقة الميناء بدرنة

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، انتشال جثتين من منطقة الميناء في درنة. وقال الجهاز، إنّه تمّ انتشال جثتين صباح اليوم في ظل استمرار عمليات الانتشال بمنطقة الميناء.

والأحد أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3283 شخصًا، حتى الآن من جراء الفيضان المدمر الذي ضرب درنة.

وحذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي بالآلاف.

وضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت فجر الأحد 11 سبتمبر بانهيار سدّين في أعلى درنة.

وأدى الانفجار إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة جرف معه أحياء مهولة بالسكان إلى البحر.