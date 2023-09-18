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وزارة الاقتصاد تحذر تجار الأزمات من زيادة أسعار بيع السلع الأساسية في المناطق المتضررة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- نبهت وزارة الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال تجار الأزمات أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة بعدم زيادة أسعار بيع السلع الأساسية وغيرها أو المضاربة فيها،مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

الوزارة شكرت غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام ومجلس أصحاب الأعمال وكافة الجهات التابعة للوزارة،لسرعة الاستجابة والمساهمة في برامج الإغاثة والمساعدة وتقديم المعونات الضرورية للمتضررين وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم كافة المساعدات والمعونات المادية والعينية للتخفيف من الكارثة.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

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