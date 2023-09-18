ليبيا.. وفاة 6 متطوعين في عمليات الإغاثة بدرنة إثر حادث سير

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الليبي، العميد ميلاد الزوي، وفاة ستة متطوعين في درنة من حملة “فزعة شباب بنغازي”، إثر حادث سير وقع بمنطقة قندولة.

وقال في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، إن المتوفين هم الإعلامي محمد المجبري وناجي بن سعود ويوسف الدينالي وبلعيد التاورغي ومهند الزليتني وهاشم الشيخي.

وأضاف الزوي إن الحملة كانت مساهمة منذ اليوم الأول في جهود الإنقاذ والإغاثة بدرنة، التي تعرضت إلى دمار وأضرار واسعين جراء العاصفة دانيال.

وكان أحد المتطوعين، بلعيد التاورغي، كتب عبر صفحته على فيسبوك: “اكتملت مهمتنا كفريق فزعة شباب بنغازي في درنة والباقي متروك للجان المختصة.. نسأل الله أن يتغمد موتانا بواسع رحمته وأن يرجع مفقودينا سالمين غانمين”.