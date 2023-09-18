نواب يناقشون مقترح قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة جراء الفيضانات

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عقد أعضاء مجلس النواب عن المدن والمناطق المُتضررة جراء الفيضانات والسيول في درنة والجبل الاخضر ورئيسي لجنة الصحة ولجنةالشؤون الخارجية بالمجلس وعضو المجلس فريحة الحضيري اجتماعاً مساء الأحد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الاجتماعمُقترح قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المُدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة والجبل الأخضر والذيسيقدم لمجلس النواب خلال الجلسة القادمة

ووفقاً لمقترح القانون فإن جهاز إعادة الإعمار المقترح هو جهاز تنفيذي يتبع الحكومة يُموّل من خزينة الدولة والتبرعات المحلية والدوليةويخضع لرقابة المؤسسات الرقابية في الدولة ولا يتبع مجلس النواب، ويُمارس المجلس رقابته عليه مثله مثل بقية مؤسسات الدولة ، حيث أنالمدن والمناطق المتضررة في درنة والجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار للبنية التحتية المتهالكة التي تضررت ضرر بالغ جراء السيولوالفيضانات وكذلك إعادة إعمار المساكن والمباني والمؤسسات العامة والخاصة التي تضررت جراء هذه الكارثة التي حلت بهذه المُدن والمناطق.

كما ويحدد المقترح هيكلية الجهاز ومهامه وفترة عمل الجهاز بالمهام المحددة التي أُنشئ من أجلها وهي إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررةفي درنة والجبل الأخضر ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل به للخبرات المتخصصة من المدن والمناطق المتضررة.