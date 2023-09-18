مركز مكافحة الأمراض: تطعيم فرق الإغاثة والأطفال في درنة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة تطعيم استهدفت مقدمي الخدمة وفرق الإغاثة والأطفال في المناطق المنكوبة ومنها درنة، حيث تم توفير فرص التطعيم لجميع الأعمار، بدءًا من مقدمي الرعاية وفرق الإنقاذ وصولًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و15 عامًا.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز التطعيم في المناطق المتضررة، وتقديم الحماية اللازمة للفرق والأطفال ضد مجموعة من الأمراض التي قد تظهر في ظل الكوارث الطبيعية.

وأعرب المركز عن شكره، لجميع المشاركين في هذه الحملة الناجحة، بما في ذلك الفرق الطبية والعاملين في مجال الإغاثة وكل المساهمين في إنجاح هذه الحملة.