مصرف ليبي يوضح مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في الفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاثنين، بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس.

فرع سوق الجمعة

وكالة معيتيقة

فرع حي الاندلس

وكالة صلاح الدين

فرع ابوسليم

فرع جنزور

فرع تاجوراء

فرع قصر الاخيار

وكالة القره بوللي

وكالة السبيعة

فرع صرمان

وكالة رقدالين

فرع البوانيس

فرع وادي الشاطئ

فرع زليتن

فرع سرت

فرع الخمس

وكالة بنى وليد

فرع جادو

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإثنين :

الفرع الرئيسي

شباك LTT

شباك الجيل

فرع حي الأندلس .

فرع جنزور.

فرع أبوسليم

فرع الزاوية.

وكالة صلاح الدين .

فرع تاجوراء.

فرع غريان

فرع سوق الجمعة.

فرع مسلاته

فرع صبراته

فرع بنغازي الرئيسي.

وكالة وادي الربيع

فرع قصر بن غشير.

فرع مصراته

مصراته سوق النعاري

شباك الجامعة.

وكالة ساحل الزيتون

مبنى الرقابة الإدارية.

وكالة بنى وليد

وكالة زاوية المحجوب

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق.

فرع تاورغاء.

فرع الخمس

فرع البيضاء

فرع ترهونة

فرع صرمان

وكالة رقدالين

وكالة الأصابعة

فرع زليتن.

فرع شحات.

فرع الابيار.

فرع اجدابيا

قصر الأخيار.

فرع نالوت.

فرع الزنتان

فرع الصيعان.

فرع البيضاء

وكالة السلاوي.

فرع المرج.

وكالة معيتيقة

فرع غدامس.

فرع جادو

فرع يفرن

فرع سرت

فرع الجفرة

اكاديمية الدراسات العليا

وكاله سيدي السائح

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء