متحدث النهر الصناعي: جسر درنة المؤقت سينجز في 5 أيام

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي إن تحطم الجسور الرابطة بين شرق وغرب درنة دفع نحو تبني مقترحا للجنة الأزمة بإنشاء عبّارات مؤقتة تمرر المياه من داخل الأنابيب، ومن الأعلى تكون ممرا للمشاة والآلات الخفيفة.

أضاف في تصريحات صحفية “نقلت الأنابيب من البريقة إلى درنة منذ أيام وانطلق العمل أمس الأحد، بتفريش الخرسانات الأرضية، وغدا الثلاثاء يتم وضع الأنابيب، وهذا الجسر مؤقت وليس دائم”.

وقال إن العمل يستغرق من 4 – 5 أيام لإنشائه، طول الأنبوب 7.50 متر وعرض المجري المائي 21 متر وسيوضع تقريبا 18 أنبوبًا بجانب بعض بحيث تمر مياه الوادي منها، و لدينا فريق آخر من شركة النهر لتصنيع الأنابيب يعمل في منطقة تاكنس بكامل المعدات والآليات لفتح المسارات وإزالة الركام لتسهيل الحركة.